財務省が22日に発表した貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた昨年の貿易収支は2兆6507億円で、5年連続の赤字となりました。ただ、半導体などの輸出が伸び、輸出額が過去最高の110兆4480億円となったことなどから、赤字の額は前年と比べて52.9％縮小しました。輸出額は5年連続の増加となっています。一方、アメリカ向けの輸出額については、関税などの影響で自動車の輸出がおよそ11％減るなどし、20兆4140億円となり、5