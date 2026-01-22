木原稔官房長官は22日、中国・重慶に駐在する日本の総領事が不在になっていると明らかにしました。外務省は昨年10月末に、重慶総領事の高田真里氏が瀋陽の総領事に異動すると発表していました。木原長官は、理由については「人事に関する事項であり、詳細については差し控える」としましたが、日中関係が悪化する中、中国政府が後任候補の同意に応じていないためとみられます。木原長官は、「総領事不在中も首席領事以下、邦人保護