日本野球機構（ＮＰＢ）は２２日、今季から導入される「１リーグ３地区制」の２軍公式戦「ファームリーグ」の日程を発表した。巨人は西武、ＤｅＮＡ、ハヤテ、中日とともに中地区。３月１４日のオイシックス戦（１３時、Ｇタウン）で開幕する。東地区は楽天、オイシックス、ロッテ、ヤクルト、日本ハムの５球団で、西地区はオリックス、阪神、広島、ソフトバンクの４球団となる。競技の普及や振興に加え、移動経費削減や選