昨日21日の夜から今日22日の朝にかけては近畿から北陸付近に活発な雪雲がかかりました。今日22日7時までの12時間降雪量は、新潟県の関山(妙高市)で57センチ、長野県の小谷で50センチと、北陸周辺ではわずか半日程度で積雪が急増したほか、山沿いだけでなく平地でも大雪となっている所があります。なだれや屋根からの落雪、交通障害などに警戒してください。寒波の影響大平地でも雪が一気に降り積もる今季最強・最長寒波の影響で