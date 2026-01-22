27日公示の衆議院選挙に向け、チームみらいが政策発表会見を行った。【映像】安野党首が新党「中道」にコメントした瞬間安野貴博党首は公約を構成する3つの柱として「未来に向けた成長投資」「今の生活をしっかり支援する」「テクノロジーで行政・政治を改革する」を挙げ、「チームみらいは、今の生活をしっかり支援しつつ、未来に向けた成長投資で子どもたちの世代が安心して暮らせる社会を作り、テクノロジーで行政・政治を