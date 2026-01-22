歌手郷ひろみ（70）が22日、インスタグラムを更新。12日午前7時12分に92歳で亡くなった母、原武輝代さんとのショットを投稿した。「お母さんありがとう。心を寄せてくれた皆さん、本当に感謝しています」と輝代さん、関係者らへ感謝を伝え、額縁に飾られた輝代さんとのツーショット写真を投稿した。額縁に飾られた写真は輝代さんの誕生日祝いのものと思われ、バースデーケーキを前に、郷と輝代さんは笑みを浮かべている。この投稿