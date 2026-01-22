予想外すぎる名前を持っていたわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「うちはブロッコリーだった」「フラミンゴでした」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『犬の血統書』が届いたので確認したら…衝撃的な『本当の名前』】 血統書を見てみたら… TikTokアカウント「user6148114813061」の投稿主さんは、カニンヘンダックスの