スターフライヤーは、3月29日から始まる夏スケジュール期間中、国内線6路線を1日31往復62便運航する。東京/羽田〜北九州線を1日最大11往復、東京/羽田〜福岡線を同8往復、東京/羽田〜大阪/関西線を同4往復、東京/羽田〜山口宇部線と名古屋/中部〜福岡線を同3往復、福岡〜仙台線を同2往復を運航する。航空券の販売は、大人普通運賃と小児運賃、往復運賃は1月29日午前0時から、それ以外の運賃は同日午後1時から開始する。