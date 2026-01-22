NPB(日本野球機構)は22日、今季のファーム(二軍)スケジュールについて発表しました。これまでイースタン・リーグとウエスタン・リーグの「2リーグ制」で行われてきたファーム。今季からは、「1リーグ3地区制」に変更となります。リーグ名は「ファーム・リーグ」。地区分けは、東地区に5球団(楽天、オイシックス新潟、ヤクルト、ロッテ、日本ハム)、中地区に5球団(西武、巨人、DeNA、ハヤテ静岡、中日)、西地区に4球団(オリックス、