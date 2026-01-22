歌手の郷ひろみ（70）が22日、自身のインスタグラムを更新。12日に亡くなった母親の原武輝代（はらたけ・てるよ）さん（享年92）への思いをつづった。郷は「お母さんありがとう」とし、白いブーケと笑顔の親子2ショットの写真を添えた。続けて「心を寄せてくれた皆さん、本当に感謝しています」と呼びかけた。17日には東京都品川区の桐ケ谷斎場で告別式がしめやかに営まれた。「生前お世話になった皆様に感謝の気持ちをお伝