NECパーソナルコンピュータ（NECPC）は1月22日、法人向けノートPC「VersaPro」およびデスクトップ PC「Mate」シリーズの新製品7モデルを発表した。いずれも2026年1月下旬以降順次受注を開始する。希望小売価格は297,900円から。VersaPro タイプVM○2026年1月モデルが登場、Ryzen 5を搭載した14型モバイルPCも2026年1月モデルでは、一部モデルに搭載されていたNEC PC独自のAIサポート機能能「AI Plus Biz」を全モデルに搭載した。ユ