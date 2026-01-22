【モデルプレス＝2026/01/22】GENERATIONSの数原龍友のスタッフX（旧Twitter）が、1月21日に更新された。世界的メジャーリーガーとの2ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】ジェネメンバーのライブに訪れた世界的メジャーリーガー◆数原龍友、自身のライブに山本由伸選手が駆けつける1月19日に大阪・ビルボードライブ大阪公演にて数原のソロライブ「KAZ Billboard Live 2025-2026 “Sweet Dreams”」を開催したのを受け、