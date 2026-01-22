女性アイドルブーム花盛り。中には自分そっちのけでアイドルに熱中する彼氏に不満を持っている女性もいるでしょう。では、どうすれば彼の気持ちをアイドルから取り戻せるのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに、「彼女がいるにもかかわらず、男性が女性アイドルに夢中になる理由９パターン」を紹介します。【１】若い女の子が集団で楽しそうに歌って踊る姿に青春を感じるから「アイドルの笑顔に