２１日に行われた３歳ダート３冠の前哨戦、第５２回ブルーバードＣ・Ｊｐｎ３（船橋競馬場・ダート１８００メートル）を勝ったフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）は無事に美浦トレセンに帰厩した。重賞初制覇から一夜明けた２２日、管理する田中博康調教師は「変わりないです」と説明した。今後はダート３冠路線だけではなく、ドバイ遠征なども視野に入れて調整が進められる。