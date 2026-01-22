讃岐neko提供 2月8日、香川県宇多津町に猫カフェ「讃岐neko」がオープンします。 岡山県倉敷市の美観地区にある猫カフェ「美観neko」系列の2号店としてオープンするものです。 元々あった猫カフェの店舗を引き継ぎ、ペットショップで売れ残った猫や良くない環境で育てられている猫を買い取るなどし、行き場の失った猫が安心して過ごせる場をめざしています。「猫の時間に、おじゃまします。」をキャッチコピ