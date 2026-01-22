【figma 雪ノ下雪乃】 11月 発売予定 価格：9,800円 グッドスマイルカンパニーは、可動フィギュア「figma 雪ノ下雪乃」を11月に発売する。価格は9,800円。 本商品はアニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」よりヒロイン「雪ノ下雪乃」をfigmaシリーズで立体化したもの。制服姿が再現され、クールな雰囲気が表現されている。 表情パ}