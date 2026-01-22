ＮＰＢは２２日、今季の２軍公式戦の日程を発表した。昨年まではイースタン・リーグ、ウエスタン・リーグだったが、今年から３地区制に変更。リーグ名称は「ファーム・リーグ」となり、ファームリーグ・東地区（楽天、オイシックス、ヤクルト、ロッテ、日本ハム）、ファーム・リーグ中地区（西武、巨人、ＤｅＮＡ、ハヤテ、中日）、ファーム・リーグ西地区（オリックス、阪神、広島、ソフトバンク）の名称で行われることが発表