ドジャース・山本由伸投手（２７）が２２日までに、古巣オリックスの球団公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＢｓＴＶ」に特別出演し、キレのあるツッコミやモノマネも披露した。「Ｂｓ座談会スペシャル」として山本に加えて、Ｔ―岡田氏、阿部翔太投手、宮城大弥投手、宗佑磨内野手らが参加。トークのトップバッターを務めた宮城は、昨季は山本の１８番を継承したが、シーズンは７勝止まり。１年の振り返りで「１８番の責任が重す