監獄に泊まる！？星野リゾートが手掛けるホテルの詳細は？西洋式の赤レンガ造りが特徴の「旧奈良監獄」（奈良市）。明治時代に建てられ、重要文化財にも指定されています。広さは甲子園球場約２．５個分。２０１７年まで実際に刑務所として使われていましたが、老朽化のため閉鎖されました。そんな、歴史的、文化的にも貴重な建物に目をつけたのが、全国で高級ホテルなどを展開する星野リゾート。新たなホテルの詳細が…その