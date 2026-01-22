瀬川陽菜乃（C）モデルプレスモデルプレス

「今日好き」瀬川陽菜乃、きょうだいとの幼少期プリクラ公開「すでに完成されてる」「5人きょうだい賑やかそう」と話題

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ABEMAの高校生による青春恋愛番組""今日、好きになりました
  • ""に出演していた瀬川陽菜乃
  • 21日、Instagramストーリーズを更新した
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    ダイアン津田「濁らさんかい！」こだわり投稿にフォロワーざわざわ「おでんはこれ」「初めて聞いた」 2026年1月21日 17時48分
  • 『ラムネモンキー』第2話より
    『ラムネモンキー』第2話 “雄太”反町隆史たちが元クラスメートと再会　想定外の話に呆然 2026年1月21日 6時30分
  • 横野すみれのインスタグラム＠yokono_sumireより
    「肉感的を意識」プリプリのバックショット！小さめ白がお気に入り　横野すみれ「週プレ」登場 2026年1月21日 20時0分
  • 『劇場版　転生したらスライムだった件　蒼海の涙編』完成披露舞台あいさつに登場した日向坂46（左から）小坂菜緒、藤嶌果歩 （C）ORICON NewS inc.
    日向坂46小坂菜緒＆藤嶌果歩、声優初挑戦作の舞台あいさつ登壇　先輩・後輩で支え合ったアフレコを明かす 2026年1月21日 20時6分
  • ３区で快速を飛ばしタスキを掲げる岡山の黒田朝日（撮影・北村雅宏）
    快走の黒田朝日　宇田川とのほっこり談笑シーンは「夏合宿で彼を抜いた時にやったサインをやり返されて」 2026年1月18日 13時48分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子