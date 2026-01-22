アンタッチャブル・山崎弘也が、21日放送のTBS系『日本くらべてみたら』（後7：00）にVTRで出演。地方でのロケを松葉づえでこなし、出演者を驚かせた。【貴重写真】まるで別人…!? コンビ結成当時の“尖っていた”アンタッチャブル2ショットこの日は「東京のバラエティで活躍するザキヤマを山口県のテレビ局に1日貸し出してみたら？」という企画を実施。地方局での活動を“タレント目線”で伝えた。VTR冒頭、山崎がJR山口駅