家族構成、年金額、持ち家か賃貸か――など、家計を左右する要因はさまざまです。多くの家庭にお金のアドバイスを行ってきた横山光昭さんが、読者4人の家計改善ポイントを探っていきます（構成：山田真理）84歳夫死別、月収19万円一人暮らしの家計簿は…* * * * * * *固定費の次は食費と日用品の見直し総務省が発表した2025年6月の家計調査では、2人以上世帯の実質消費支出が前年比1.3％増になりました。昨年が月20万円だとしたら