去年1月、JR長野駅前で男女3人が牛刀で襲われた事件から22日で1年です。通勤や通学で人が行きかうJR長野駅の事件現場には犠牲者を悼み、お供え物が置かれていました。事件は去年1月22日午後8時6分ごろJR長野駅の善光寺口でバス乗り場に並んでいた男女3人が牛刀を持った男に次々に襲われ、 長野市の会社員当時49歳の男性が死亡。男女2人が重軽傷を負いました。この事件で長野市西尾張部の無職、矢口雄資被告・47歳殺人の罪などで逮