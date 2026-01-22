山形県内は22日も強い冬型の気圧配置と寒気の影響で、各地で雪となっています。この天気は25日ごろまで続く見込みで、山形地方気象台は、路面凍結による交通障害や屋根からの落雪などに注意・警戒を呼びかけています。山形県内はきょうも強い冬型の気圧配置や寒気の影響で、各地で雪となっています。午前10時現在の積雪の深さは、大蔵村肘折が全国2位の207センチ、西川町大井沢が全国3位の178センチ、米沢67センチ、山形8センチな