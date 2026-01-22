元SKE48でタレントの梅本まどか（33）が21日、Xを更新。オートバイレーサーの渡辺一樹（35）と結婚したことを報告しました。【映像】実際の投稿全文（自筆の署名も）自筆署名を添えた連名文書で、「私事で大変恐縮ではありますが、私たち、渡辺一樹と梅本まどかはこのたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「このような節目を迎えることができましたのも、日頃よりお世話になっております皆様、応援し