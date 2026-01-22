阪神は26年度版の「阪神タイガースグッズカタログ2月号」を発刊し、2月1日から掲載の商材を発売する。今年は「連覇への道を照らして！STAYGOLD」特集や「沖縄キャンプ」特集などシーズン開幕に向けて気持ちが高まるグッズを特集。また26年スローガンの「熱覇」グッズや、子どもに大人気のキャラクター「しまじろう」グッズも登場する。グッズカタログは阪神公式サイトでも公開する。