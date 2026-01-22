朝食を取ることの大切さを広め、消費拡大にもつなげようと、22日朝、大分市で牛乳を配布する取り組みが行われました。 この取り組みは、九州生乳販売農業協同組合連合会が2025年10月から九州各県で行っているものです。 大分駅前 22日朝は、JR大分駅前で通勤や通学する人たちなどに牛乳とパンなどの朝食セットを配布しました。 ◆九州生乳販連・原田智文さん「なかなか忙しくて朝食を食べられないという人でも