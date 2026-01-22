『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が1月16日に放送され、3歳で亡くなった弟が映っているはずの60年前の8ミリフィルムを修復し、93歳の母親に見せる様子が描かれた。【映像】8ミリフィルムで撮影された亡き弟が映し出される様子（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求