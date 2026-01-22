千葉県松戸市の自宅に姉を監禁し、暴行を加えたうえ、金銭を奪おうとした疑いで夫婦が逮捕された。市川陽崇容疑者と妻の奈美容疑者は2023年、松戸市横須賀の自宅に奈美容疑者の姉を監禁し、腹を蹴るなどしてケガをさせたうえ、金銭を奪おうとした監禁と強盗致傷の疑いがもたれている。姉は隙をみて関係者に連絡し逃げ出したが、肋骨を骨折するなど全治1カ月の重傷を負った。市川容疑者らは2022年11月から約5カ月にわたり姉を監禁し