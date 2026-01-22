マンチェスター・シティの選手たちが極寒のアウェー戦に駆けつけたファンに対し、チケット代を返金することが分かった。イギリス『マンチェスター・イブニング・ニュース』が報じている。UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第7節が20日に行われ、シティは北極圏にあるノルウェー・ボードーでボデ・グリムトと対戦。精彩を欠いて1-3で敗れ、欧州CL初出場の相手に初白星を献上した。これを受け、キャプテンのMF