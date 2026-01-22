ボストン・セルティックス vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年1月22日（木）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 119 - 104 インディアナ・ペイサーズ NBAのボストン・セルティックス対インディアナ・ペイサーズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし30-20で終了する。第2クォ&#12