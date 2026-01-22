ニューヨーク・ニックス vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年1月22日（木）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 120 - 66 ブルックリン・ネッツ NBAのニューヨーク・ニックス対ブルックリン・ネッツがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォーターはニューヨーク・