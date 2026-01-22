「倍倍FIGHT!」がTikTok総再生回数40億回。昨年は紅白初出場、今年は武道館2DAYSも控え、波に乗る7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」（通称:きゃんちゅー）。彼女たちの冠番組「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？」が、日本テレビで木曜深夜に放送中。3回目となる22日(木)深夜の放送では、人気芸人のちょんまげラーメン（元インディアンス）が “きゃんできサポーター”をつとめる。そんな二人に収録後、CANDY TUNEについての印