１月２２日の北海道内は未明から火事が相次ぎました。音更町と美唄市で住宅が燃える火事があり、焼け跡から性別不明の１人の遺体が見つかっています。火事があったのは、音更町柳町仲区の２階建ての住宅です。午前７時ごろ、「建物の１階が燃えている」と消防に通報が入りました。この火事で、焼け跡から性別不明の１人の遺体が見つかったということです。警察によると、この家に住む住人と連絡が取れないことから、遺体は住人の可