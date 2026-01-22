アメリカのトランプ大統領は21日、グリーンランドの領有をめぐり、来月から課すとしていた、ヨーロッパの8か国への追加関税の発動を見送ると表明しました。トランプ大統領は21日、SNSでNATO＝北大西洋条約機構のルッテ事務総長と会談し「グリーンランドを含む北極圏全体の将来の合意に向けた枠組みを構築した」と投稿しました。これにより、アメリカによるグリーンランドの領有に反対するヨーロッパの8か国に対し、2月1日から発動