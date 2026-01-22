東海地方は、きょうも厳しい寒さが続き、各地で雪が降るでしょう。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪 “最強最長寒波”が襲来 最新の雪シミュレーション 正午前の名古屋市内です。雲は出ていますが、朝からよく晴れています。この時間の気温は3.9℃です。 きょうの午後は、岐阜県や三重県北中部を中心に雪が降るでしょう。名古屋は日中晴れても夜は雪が降り出す見込みです。最高気温は、名古屋や岐阜