30年に1度レベルの少雨の地域が広がっているとして、気象庁や総務省消防庁などが林野火災に注意を呼びかける緊急の会見を22日、初めて行います。去年2月に岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生したことを踏まえて、国は今年1月から、林野火災への予防を強化し、少雨の地域に広がりがある場合には、気象庁と総務省消防庁、林野庁が合同の緊急会見で注意喚起を行うこととしています。こうした中、30年に1度となるような少雨を記録