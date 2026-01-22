女優の沢口靖子（60）がこのほど、都内で行われたテレビ朝日ドラマ「科捜研の女」の取材会に出席した。シリーズ約26年の歴史に幕を下ろす「…ファイナル」（後8・00）の放送を23日に控え、主人公の法医研究員、榊マリコを演じてきた沢口は「マリコでいられなくなるのはとても寂しい」とするも「1人でも多くの方に見ていただけたらうれしい」と呼びかけた。ドラマは1999年10月にスタートし、24年のシーズン24まで放送されてきた