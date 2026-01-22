元「モーニング娘。」でタレントの石川梨華（41）が21日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。モー娘。の後輩との食事について語った。この日はモー娘。OGの矢口真里と出演。矢口が「みんなとご飯行ったりもしてるでしょ？」と聞くと、石川は「高橋愛ちゃんと譜久村聖ちゃんと仲良くて」と明かした。石川はモー娘。の4期。高橋は5期で譜久村は9期。石川と譜久村は在籍期間は被っていないが、