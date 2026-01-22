「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第12節は24日（土）から25日（日）にかけて計5つのカードが実施される。 ■東京グレートベアーズ vs ヴォレアス北海道 ©SV.LEAGUE 今節をホームで戦う東京GBは先週の第11節、日鉄堺BZとのアウェーゲームで手痛い連敗を喫した。そのなかでもGAME1では2季目の若きエース、後藤陸翔がチーム最多18得点と気を吐