²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤Î°é»ùÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤¿¤Á ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¾Ð¤¦¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Æ¸ÍØ¤ò²Î¤¦¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡ÛÁÐ»Ò¤È¤Î?4ºÐ¤Î¤ª½Ð¤«¤±?¤òÌ´¸«¤ë³¨Æüµ­¸ø³«¡Ö¹¾¥ÎÅç¡¢ÀõÁð¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡Ä¡×?¿Æ»Ò¤ª½Ð¤«¤±?¤ØÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¾­Íè»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¹Ô¤­¤¿¤¤¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡Ö²ó