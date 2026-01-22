阿蘇中岳の火口で大破した遊覧ヘリコプターが見つかった航空事故を受け、国の運輸安全委員会の調査官が現地での調査を始めました。 【写真を見る】【遊覧ヘリ大破】運輸安全委が現地調査「火口での事故は私としては初めて」「調査は難航を予測」熊本・阿蘇中岳 20日午前11時ごろ、阿蘇・中岳周辺で、男性パイロットと、台湾出身の男女2人が乗った遊覧中のヘリコプターが行方不明となりました。 これまで中岳の第