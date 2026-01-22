女優沢口靖子（60）がこのほど都内で、主演するテレビ朝日系「科捜研の女FINAL」（23日午後8時）の放送を前に、共演の内藤剛志（70）とともに取材に応じた。同作放送で、シリーズ26年間の歴史に幕を下ろす。沢口は「マリコでいられなくなるのはとてもさみしい気持ち」と、26年間演じてきた主人公榊マリコの名前を出しながら「これまで応援してくださった皆さまに感謝の気持ちを込めて、ファイナルの撮影に臨ませていただきました