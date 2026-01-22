劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』より、谷口悟朗監督のコメントに加え、フジコと千鶴の瑞々しい日常と夢を描いた新場面写真が解禁された。【写真】『パリに咲くエトワール』の新場面写真（4枚）本作は、『ONE PIECE FILM RED』や『コードギアス反逆のルルーシュ』を手掛けた谷口悟朗監督と『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』など多くのスタジオジブリ作品のキャラクターデザイン・原画をつとめる近藤勝也が、初