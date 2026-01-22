【ちいかわ わっふれ～む２】 1月27日 発売予定 価格：250円 バンダイは、「ちいかわ わっふれ～む２」を1月27日より全国のファミリーマート約16,400店舗のチルドスイーツコーナーにて販売する。価格は250円。数量限定でなくなり次第終了となる。 本商品は、ワッフルの凹凸を生かして、フレームに見立てたもちもち生地の表面