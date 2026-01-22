『ファイナルファンタジーVII』のリメイク第1作『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』（Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S）が本日発売。あわせて最新トレーラーも解禁となった。【動画】『FF7リメイク インターグレード』最新トレーラー本作では、元ソルジャーのクラウドを主人公に、原作で描かれた「ミッドガル脱出」までの物語を再構築した『ファイナルファンタジーVII リメイク』と、シノビの少女・