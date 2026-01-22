女優の沢口靖子、俳優の内藤剛志がこのほど、都内で２３日の放送で完結するテレビ朝日系連続ドラマシリーズ「科捜研の女」の取材会を行った。京都府警科学捜査研究所（通称・科捜研）の法医研究員・榊マリコ（沢口）を中心とした研究員たちが法医、物理、化学、文書鑑定などの専門技術を武器に事件の真相解明に挑む姿を描き、「最新の科学捜査テクニック」と「人間ドラマ」が絡み合うミステリー。１９９９年の放送開始から２６