ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê²ÎÍØ¶Ê¤òÉü¹ï¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØÉü¹ï¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÂè3ÃÆ¤¬¡¢ËÜÆü1·î21Æü¤è¤êÇÛ¿®²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØÉü¹ï¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤¬1963Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ38Ç¯¡Ë¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Â¿¤¯¤Î²ÎÍØ¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²ÎÍØ¶Ê¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¾¼ÏÂ40¡Á50Ç¯Âå¤ÎºîÉÊ¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢ÇÛ¿®¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÉü¹ï¤¹¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£º£²óÇÛ¿®²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÀî¤æ¤­¡Ö