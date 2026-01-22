アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が韓国旅行ショットを公開した。大谷は２２日までに、自身のインスタグラムを更新。「韓国旅行の写真たち」と記し、メガネ姿で韓国料理を楽しむショットなどをアップした。この投稿には、「全部全部可愛すぎる」「みりにゃ行ってた場所巡りしたいと思います」「どのみりににゃもとびきり可愛くてだいすきすぎる」などのコメントが寄せられた。