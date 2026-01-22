2月10日にデビュー35周年を迎えるZARDが1月21日から、東京・代官山 蔦屋書店にて“ZARD 代官山 Gallery”を開催中だ。代官山は、2005年リリースのZARD最後のオリジナルアルバム『君とのDistance』のアートワーク写真が撮影された所縁の地のひとつ。＜ZARD 代官山 Gallery＞では、「負けないで」「マイ フレンド」を始めとする直筆歌詞ほか、写真、衣装など、ZARDの世界に触れるアイテム展示や、2月4日リリースの初のアナログ盤『Go